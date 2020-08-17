İhracat hedefi 1 milyar dolar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sağlığı olduğu kadar pek çok sektörü de olumsuz etkiledi. Pandemi döneminde pek çok sektörde üretim ve ihracat rakamları gerilerken, Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17'lik artışla ihracatlarını 527 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde her türlü zorluğa rağmen üretime devam ederek, yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracat rekoruna büyük katkı sağlayan üreticilere ve ihracatçı firmalara teşekkür turuna çıktı.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ve Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretiminde önemli merkezler Torbalı ve Kiraz'da üreticileri ve ihracatçı firmaları ziyaret etti. Uçak ve beraberindeki heyet ilk olarak, Kiraz ilçesinde turşu fabrikası ile ihracat gerçekleştiren firmayı ziyaret etti. Heyet ardından Torbalı'da bölgenin en önemli ihracatçı firmalarından birisi ziyaret etti. Daha sonra ise Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un da katılımı ile kuru domates ihracatçısı İlker Abacı ziyaret edildi. Heyet, yakın zamanda başlayacak kuru domates ihracat sezonuna ilişkin üretimin tüm süreçleri yerinde gördü. Ege Bölgesi'nde üretici ve ihracatçı firmaları vakit elverdiğince ziyaret ettiklerini, sorunlarını bire bir dinlediklerini ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olduklarını belirten Uçak, "Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan Üye İlişkileri Timini kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik ziyaret ediyor, Üye İlişkileri Timimiz bu ziyaretleri Yönetim Kurulumuza sürekli rapor ediyor. Biz de üyelerimizin gündeme getirdiği konuların takipçisi oluyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 24.4'lük artışla 1 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 364 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Uçak, "Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 6'lık artışla 853 milyon dolardan, 902 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak taze meyve sebze ihracatımız yüzde 44'lük artışla 121 milyon dolardan, 175 milyon dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 329 milyon dolardan, 352 milyon dolara taşıdık. İhracatımız 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.