Kaymaklı menemen tescil edildi

TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemenin, kaymaklısı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce tarifi tescil edilen kaymaklı menemen, vatandaşların da beğenisini topladı. Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan Menderes'teki lokantayı kardeşi Onur Artagan (23) ile işleten Şeref Artagan (26), "Kaymaklı menemen fikri denemelerimizle ortaya çıktı. Menemeni kaymakla yeni bir boyuta taşıdık. Yaptığımız denemeleri müşterilere sunduk. Onların tat ve gastronomi fikirleriyle şekillendikten sonra başarılı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında kardeşimle bu fikri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescil bölümüne sunduk. Yemek tarifi için tescil aldık. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor" dedi.