Lebip TİMOR: Ah şu maskeden uzak duranlar!

TAKIMLAR bir yandan hazırlık kampları ile yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer yapmayan çalışıyorlar. Liglerin eylül ayında başlayacağı açıklandı ama seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı henüz net olarak belirlenmedi. Tam kapasite ile olmasa bile belli bir oranda seyircili başlaması düşünülüyor.OKULLARIN da yüz yüze eğitim ile başlayacağı açıklanmıştı ama bir müddet daha uzaktan eğitim ile öğretime başlayacaklar. Futbol ve diğer spor dallarında da sahalardan uzak kalacağız gibi duruyor. Kulüplerin mali yapısı, sponsorların eski paraları vermemesi, yayıncı kuruluşun indirim istemesi yeni sezon öncesi her takımın zorlayacak gibi duruyor.Bu ortamda taraftarlarda da eski heyecan yok. TV başında futbol keyif vermiyor. Boş tribünlere oynayan futbolcunun keyif almadığı gibi, izleyenleri de keyifsiz bir lig başlangıcı bekliyor. Maske, mesafe ve hijyenden uzak duranlar, futbolu da uzaktan izlemeye mahkum edecekler hepimizi