Pınar KSK’den müthiş hamle

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Pınar Karşıyaka'da yönetim geçmişte ödenmeyerek kulübün üzerinde adeta kambur haline gelen borç dosyalarını bir bir kapattı, olabilecek transfer yasağının önüne geçti. Yeşil-kırmızılı yönetim 7 dosyayı sonuçlandırırken, ABD'li oyuncu Dustin Houge'un alacağının yüzde 40'ını ödeyerek kasasından toplam 300 bin Euro harcadı.
Bu gelişmeyle kulübün toplam 400 bin Euro'luk eski borçlarının 300 bin Euro'su ödendi, 100 bin Euro'su ise yapılandırıldı.
RAYMAR MORGAN İZMİR'E GELDİ...
Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Raymar Morgan'ın da İzmir'e gelmesiyle kadro tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçecek ABD'li pivot ardından takımla antrenmanlara başlayacak. Daha önce de Kaf-Kaf'a transfer olup oynamadan ayrılan Morgan, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Şu an tüm dünyayı etkisi altına almış pandemi nedeniyle bambaşka koşullarda olsak da yıllar sonra Karşıyaka'da olmaktan ötürü son derece heyecanlıyım. Sahaya çıkmayı ve Pınar Karşıyaka formasıyla rekabetin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum"
ifadelerini kullandı.
İŞTE KALEM KALEM ÖDEMELER
FIBA'NIN bu yıl artırdığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı desteği, yönetim ve sponsor Yaşar Holding'in katkısı, FIBA ve menajerlerle kurulan iyi ilişkiler ve taksitlendirmeyle süreç içinde 7 dosyayı temizleyen Kaf-Kaf'ın ödemeleri şöyle:
DUSTIN HOGUE
Son 4 sezondur biriken 400 bin Euro borcun 300 bin Euro tutarındaki kısmı kapatılırken 100 bin Euro ise taksite bağlandı.
KEVIN DILLARD
Takımda 2016-2017 sezonunda forma giyen Kevin Dillard ve menajerine 70 bin Dolar..
J'COVAN BROWN
40 bin Dolar...
JOSH BOONE
35 bin Dolar...
ASSEM MAREI
35 bin Dolar, menajerine 45 bin Dolar...
ERVIN WALKER
Menajerine 15 bin Euro...
TONY CROCKER
Menajerine 19 bin Dolar...