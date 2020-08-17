Pınar KSK’den müthiş hamle

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Pınar Karşıyaka'da yönetim geçmişte ödenmeyerek kulübün üzerinde adeta kambur haline gelen borç dosyalarını bir bir kapattı, olabilecek transfer yasağının önüne geçti.Bu gelişmeyle kulübün toplam 400 bin Euro'luk eski borçlarının 300 bin Euro'su ödendi, 100 bin Euro'su ise yapılandırıldı.Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Raymar Morgan'ın da İzmir'e gelmesiyle kadro tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçecek ABD'li pivot ardından takımla antrenmanlara başlayacak. Daha önce de Kaf-Kaf'a transfer olup oynamadan ayrılan Morgan, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.FIBA'NIN bu yıl artırdığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı desteği, yönetim ve sponsor Yaşar Holding'in katkısı, FIBA ve menajerlerle kurulan iyi ilişkiler ve taksitlendirmeyle süreç içinde 7 dosyayı temizleyen Kaf-Kaf'ın ödemeleri şöyle:DUSTIN HOGUESon 4 sezondur biriken 400 bin Euro borcun 300 bin Euro tutarındaki kısmı kapatılırken 100 bin Euro ise taksite bağlandı.KEVIN DILLARDTakımda 2016-2017 sezonunda forma giyen Kevin Dillard ve menajerine 70 bin Dolar..J'COVAN BROWN40 bin Dolar...JOSH BOONE35 bin Dolar...ASSEM MAREI35 bin Dolar, menajerine 45 bin Dolar...ERVIN WALKERMenajerine 15 bin Euro...TONY CROCKERMenajerine 19 bin Dolar...