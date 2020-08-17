‘Tarihi Asansör’ün dokusunu bozmayın'

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin göz bebeği ve en popüler mekanlarından biri olan Tarihi Asansör'ün yakınındaki 308 sokağa sadece çıkış için yürüyen merdiven yapma kararı aldı. Yürüyen merdiven çalışmalarına başlamadan önce çevre sakinlerine danışmayan Büyükşehir Belediyesi halkın büyük tepkisini çekti. Sokaklarına yürüyen merdiven yapılmasını istemeyen vatandaşlar, "İzmir'in nostaljik semti Tarihi Asansör'ün dokusunu bozacak yürüyen merdiven istemiyoruz" şeklinde bir pankart asarak tepkilerini dile getirdi. Yürüyen merdiven için inşaata başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tepkiler üzerine geri adım attı, inşaatı durdurdu. Vatandaşları ikna etmek isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri mahalleye 17 Ağustos (Bugün) ekip gönderecek.60 yaşındaki emekli Hulusi Seferinoğlu, "Kesinlikle sokağımızda yürüyen merdiven istemiyoruz. Çünkü yapılacak yürüyen merdiven sokağımızı daraltacak ve evlerimize girişlerimiz zorlaşacak. Yangın, hasta vs. gibi acil bir durumda ekiplerin müdahalesi de kolay olmayacak. Bir yangında yaşanacak kötü bir durumda bunun hesabını kim verecek? Ayrıca burası okul yolu ve çocuklarımız için yürüyen merdiven bir tehlike unsuru ki kışın burada yağmur yağdığında merdivenler şelale gibi oluyor. Bu kadar suyun yürüyen merdivenin çalışmasını da etkileyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Sokağın manzarasının çok güzel olduğunu ve Tarihi Asansör'e gelen yerli yabancı turistlerin buradan geçtiğini anlatan Arzu Ergül, "Bu sokak turistlerin uğrak yeri. Tarihi Asansör'ü görmeye gelen insanlar 308 Sokak'ta oturup manzaranın tadını çıkartıyorlar. Burada hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Yürüyen merdiven yapılırsa bu sokağın manzarası ve doğal dokusu bozulacak" dedi.Mahalle sakinlerinden 44 yaşındaki muhasebeci Arzu Ergül, "İzmir'in tarihi yapılarından birinin devamında estetikten yoksun sadece çıkış olarak planlanan yürüyen merdiveni istemiyoruz. İnişi yaya olarak yapılacak yürüyen merdiven yaklaşık 50 cm olarak planlanıyor. İlkokul öğrencilerinin yolu da 308 sokaktan geçiyor. Yürüyen merdiven çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Mahalle halkı acil durumlarda ambulans ve itfaiye çağırdığında ekipler müdahaleler sırasında engeller ile karşılaşacak. İzmir'in en çok fotoğraflanan ve seyir terası gibi kullanılan sokaklarından birine yürüyen merdiven hiç yakışmayacak. Sokağımızın bu şekilde kalmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak buraya yürüyen merdiven istemediğimizi hazırlattığımız ve sokağa astığımız pankartla dile getirmek istedik. Bugün Büyükşehir'den gelecek ekibe de bunu söyleyeceğiz" dedi.