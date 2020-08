Yaşama dört elle sımsıkı tutundu

İZMIR'DE 34 yaşındaki 2 çocuk annesi A.T., yaklaşık 1 ay önce sokak ortasında tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çocuklarını korumak için üzerine kapanan A.T., böbrek ve karaciğerinden hayati darbeler aldı. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.T., 1 aylık tedavinin ardından yaşama tutundu. Taburcu edilen A.T., "Bir böbreğim alındı, zarar gören karaciğerim onarıldı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ben her fedakar anne gibi çocuğumu korudum, doktorlar da beni yaptıkları tedaviyle sağlığıma kavuşturdu. Saldırgan 2 saat sonra yakalanmış ve mahkemede tutuklanmış. hala yaşadıklarıma anlam veremiyorum" diye konuştu.