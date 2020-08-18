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AFAD ’den deprem tatbikatı

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
AFAD İzmir’den deprem tatbikatı
İZMİR'DE Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı yapıldı. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki bir alanda tatbikat senaryosu gereği Kahramanmaraş'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine AFAD ekiplerine deprem ikazı verildi. Arama ve kurtarma ekibindeki 85 personel, evlerinden araçlarla alınarak senaryo gereği oluşturulan deprem bölgesine getirildi. Enkaz altında kalan kişilerin olduğu bilgisi üzerine hazırlık yapan ekipler, cihazlarla arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaralı oldukları tespit edilen depremzedeler, bulundukları yerden çıkarılarak sedyeye konup hastaneye gönderildi. İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak, başarıyla tamamlanan tatbikatla personelin tecrübesinin geliştirildiğini kaydetti.
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AFAD İzmir’den deprem tatbikatı
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