Akhısarspor’un nakit sıkıntısı

TFF 1. Lig'de Play- Off'ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig'e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söyledi. Eski futbolcularından 2017'de yalnız 7 maçta forma giyen Emnes'e kesinleşmiş 970 bin Euro, Bokila'ya 46 bin Euro, Henrique'ye ise 90 bin Euro borcu bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Karabulut, "Şu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adım atamıyoruz. Duruma göre transferi değerlendireceğiz. Belki de yasağı kaldırmayacağız" dedi.