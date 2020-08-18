Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Akhısarspor’un nakit sıkıntısı

Akhısarspor’un nakit sıkıntısı

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Akhısarspor’un nakit sıkıntısı
TFF 1. Lig'de Play- Off'ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig'e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söyledi. Eski futbolcularından 2017'de yalnız 7 maçta forma giyen Emnes'e kesinleşmiş 970 bin Euro, Bokila'ya 46 bin Euro, Henrique'ye ise 90 bin Euro borcu bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Karabulut, "Şu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adım atamıyoruz. Duruma göre transferi değerlendireceğiz. Belki de yasağı kaldırmayacağız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhısarspor’un nakit sıkıntısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA