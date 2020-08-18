Bambi yatak, 2. en büyük 500’de

İSTANBUL Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçları açıklandı. İzmir merkezli Bambi Yatak, ikinci 500 listesine girerek sanayideki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Bambi Yatak olarak günlük bin adet yatak, 800 parça bazabaşlık üretimiyle Türkiye yatak sektörünün nabzını tutuyoruz. Her yıl yaklaşık 4 milyon adet satış rakamıyla bugün 1.2 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşan Türkiye yatak pazarı büyüme hızını giderek arttırıyor. İleri teknolojiler içeren altyapımızla dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz ve 500'e ulaşan konsept mağazamızla emin adımlar atıyoruz. Her yıl ihracat rakamlarımızı bir önceki yıla oranla minimum yüzde 40 artırarak dış pazarda var olmayı sürdüreceğiz. 2023 hedefimiz ihracatta 15 milyon dolara ulaşmak" dedi.