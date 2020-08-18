Bandırma’dan Avrupa’ya

BALİKESIR'İN Bandırma ilçesinde, yaklaşık 35 yıldır ceviz fidanı üreten Sahil Yenice Mahallesi sakinleri, iç piyasa ihtiyacını karşılamalarının yanında yurt dışına satış yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor. İlçe kırsalında Sahil Yenice başta olmak üzere Ömerköy, Erikli, Dutliman, Dedeoba, Eski Ziraatlı ve Çakıl mahallelerinde yılda yaklaşık 10 milyon adet ceviz fidanı üretiliyor. Kendi arazileri yeterli gelmeyince çevredeki yerleşim birimlerinden arazi kiralayan Sahil Yenice halkı, fidanların 2-3 milyonunu Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 32 ülkeye satıyor. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, bölgede fidancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. "Ceviz ambarı" olarak nitelendirilen kırsal mahallelerde, aşılı ve sertifikalı ceviz fidanları üretildiğini vurgulayan Dönmez, "Yetiştiricilerin yanı sıra çevredeki kırsal mahallelerden gelen, aralarında daha çok kadınların ve gençlerin bulunduğu çok sayıda işçi, ekmeğini fidan işinden çıkarıyor" dedi.