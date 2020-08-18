Boğazı yüzerek geçecekler

İZMİRLİ 17 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca ve antrenörü Mert Onaran, İstanbul Boğazı'nı güzel bir amaç için yüzerek geçecek. Bu yıl 23 Ağustos'taki geleneksel Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na Kansersiz Yaşam Derneği adına katılacak ikili, kanserle savaşan ailelere destek olacak. Daha önce henüz 15 yaşındayken Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda Boğaz'ı geçen otizmli yüzücü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı'nda da antrenörlük yapan Mert Onaran, İstanbul'daki organizasyonda uzun yıllar süren kanser tedavisi nedeniyle ağır maddi yük altına giren, tıbbi malzeme bulmakta ve ihtiyaçlara yetişmekte zorlanan aileler için destek toplayacak.