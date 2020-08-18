İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım fiyatlandırmasını değiştirdi. Buna göre, toplu ulaşımdaki ilk biniş ücretleri, tam tarifede 3 lira 56 kuruştan 3 lira 46 kuruşa çekilirken, ilk 90 dakika ücretsiz aktarmalar kaldırılıp, birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek. Tepki gösteren AK Parti İzmir İl Teşkilatı tepki gösterdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Egekent Aktarma Merkezi'ndeki basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkan Yardımcıları Dilaver Kişili, Furkan Katmerci, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Çiğli Belediyesi Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, meclis üyeleri ve il yöneticileri katıldı. İl Başkanı Sürekli 90 dakika uygulamasının kaldırılarak 120 dakika tarifesine geçilmesi örtülü zam olarak nitelendirdi.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 90 dakika uygulamasının kaldırılmasını yanlış bulduklarına söyleyip, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistem neden değişiyor? Gerekçeleri pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar ettiği. O zaman açıkça ve mertçe İzmirlilere zam yapıldığı açıklanmalıydı. Pandemi de Türkiye'de genel olarak sıkıntılar oluştu. Biz iktidar olarak bunları nasıl telafi ettiysek, Büyükşehir Belediyesi de başka yollarla bu zararlarını telafi ederdi. Arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok. Göreve gelirken 'İzmir'in nimetlerinden bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı' diyorsunuz, ilk icraatınız gidip şatoya yerleşmek oluyor. Arkasından geliyorsunuz suya zam yapıyorsunuz ve vatandaşın ulaşımda en önemli tasarruf kısmını iptal ediyorsunuz. Sayın Aziz Kocaoğlu dönemindeki en başarılı icraatlarından biriydi. Süratle eski sisteme geri dönülsün. Bu zam geri alınsın ve arka sıradakilere artık kulak verin Sayın Soyer. Reklamla, aşk, çiçek ve böcekle değil arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın. Aktarmadaki zam düzenlemesinden geri dönmesini talep ediyoruz, takipçisi olacağız" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, "Kümülatif olarak bakıldığında, Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana, yapılan zam oranlarına bakalım. 60 yaş üstü ve öğretmenlere yönelik olarak yüzde 60'a varan bir zam var. 2019 Kasım ayında yapılan ve son yapılan zamla birlikte birinci aktarmada yüzde 40, ikinci aktarmada yüzde 49 zam oranları söz konusu. Ücretsiz aktarma sistemi, AK Parti ve MHP'nin ret oylarına rağmen ortadan kaldırıldı" dedi.