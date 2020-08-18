Genç futbolcu hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde 14 Ağustos'ta Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobil Uğur Mumcu kavşağında elektrikli motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletteki TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27) ile kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Melih Vardar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Günlerdir, hastanede tedavi altında olan Melih Vardar, dün yaşamını yitirdi. Öte yandan kazanın ardından Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan gözaltına alındı. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.