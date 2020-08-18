Odundışı ihracat yüz güldürdü

Pandeminin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk yarısında mobilya ve kağıt ihracatı düşerken, bağışıklık sistemine güçlendirdiği için kekik, defne ve adaçayının domine ettiği odundışı orman ürünleri ihracatı yüzde 16'lık artışla 69 milyon dolardan 80 milyon dolara tırmandı. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, kekik üretiminde verim ve kaliteyi artıracak projeler hayata geçirilerek bu ürünün dış satımının 150 milyon dolar seviyesine çıkarılabileceğini söyledi. Çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yağcı, "2020 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceğimiz fuar, ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonlarıyla ihracat rakamlarında artışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.