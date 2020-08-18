Pandemi sürecinde eskrim sporu önerisi

GEÇTİĞİMİZ aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) sağlığı olduğu kadar tüm hayatı olumsuz etkiledi. Sağlıklı yaşamın sırrı olan spor da pandemi sürecinde en çok etkilenen etkinliklerin başında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu süreçte hareketsiz kalınmaması gerektiğini belirterek en korumalı spor olan eskrimi tavsiye ediyor.Pandemi döneminde salonların kapanmasıyla evde kardeşiyle çalışmalarını sürdüren ve 1 Haziran itibarıyla yeniden salonda çalışmaya başlayan 16 yaşındaki milli eskrim sporcuları Damla ve Yağmur Erdağlı kardeşler, özel kıyafeti ve rakiplerin karşılıklı mesafeli durmaları nedeniyle eskrimin pandemi döneminde rahatça yapılabileceğini belirtti. Milli sporcu Yağmur Erdağlı, "Bu sporu yaparken özellikle pandemi döneminde korkacak bir şey yok. Temas gerektiren bir spor değil. O yüzden herkes rahatlıkla yapabilir" diye konuştu. Milli sporcu Damla Erdağlı da eskrimin pandemi döneminde özellikle sosyal mesafeli bir spor olması nedeniyle tercih edilebileceğini aktardı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Kılıç Antrenörü Hülya Taşer, "Herkes kendi malzemelerini kullanıyor kimse kimsenin malzemesine zaten dokunmuyor. Bence diğer toplu spor branşlarına göre ferdi bir spor olan eskrim pandemi döneminde tercih edilebilir" diye konuştu.