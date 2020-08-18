Volkan Babacan ile anlaşma tamam

BETO ile yollarını ayıran Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı ile ön görüşme yapan Göztepe, Başakşehir'den ayrılan A Milli kaleci Volkan Babacan ile prensipte anlaştı. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.Öte yandan Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in istediği Alpaslan Öztürk'ü bırakmıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılılar gelen tekliflerin kendilerini tatmin etmemesi üzerine oyuncuyla sözleşme uzatma kararı aldı.Yeni sezon öncesi antrenmanların 1 haftalık İzmir etabını tamamlayan Göztepe, bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek. Sarı-kırmızılı ekip 30 Ağustos'a kadar Afyon'da kamp yapacak.