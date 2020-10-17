Altay’ın konuğu Adana Demırspor

iki maçında evinde Eskişehirspor'u 6-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1- 0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay bugün zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Locası olmayan stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Ziya'nın durumu maç saatinde netleşecek. Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.