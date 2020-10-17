‘Cennet elması’nda hasat zamanı

Honaz ilçesinde 7 bin dönüm alana ekili olan ve bölgede "cennet elması" olarak bilinen Trabzon hurmasında ilk hasat başladı. Olgunlaşmamış Trabzon hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor. Ev ahalisi ve çevredeki kadın işçilerin Trabzon hurmalarının bir bir kabuklarını soymasıyla bir sonraki aşamaya geçiliyor. Özel yapım tezgahlarda iplere dizilerek kurutulma işlemi başlarken, kimi yerlerde ise geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında veya kapı önlerinde kurutmaya bırakılıyor.