Çin’den gelen aşı, İzmir’de uygulanıyor

DÜNYAYI etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'de üretilen aşı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve çeşitli hastanelerdeki gönüllü sağlık çalışanları üzerinde uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanları olarak aşının ilk gönüllüleri bu tarihi gelişmenin önderleri olduklarını vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, 32 sağlık çalışanına 14 gün arayla 2 doz uygulanan aşı nedeniyle ülke genelindeki hiçbir gönüllüde olumsuz bir duruma rastlanmadığını söyledi. Prof. Dr. Şükran Köse, "İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi farklı hastanelerden başvuru yapan meslektaşlarımız oldu. Aşıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.