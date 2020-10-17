Pakdemirli’den pamuk üreticilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programına katıldı. Üretime güç katacak, çiftçiye destek olacak önemli bir projeyi başlatmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Tohum başlangıçtır. Gıda zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin temeli; küçük bir tohum tanesinde büyük dünya gizli. Tarımsal üretimin ilk kelimesi, sürdürülebilirliğin ana hikâyesi de tohum ile başlar. Ekonominin ve sanayinin başladığı yer de tohumdur" diye konuştu.

'ARTIŞ GÖSTERDİ'

Pakdemirli, "Malum olduğu üzere uluslararası tohum ticareti son 50 yılda önemli artışlar gösterdi. Türkiye kendi tohumluğunu, kendi üreten bir ülkedir. Tohum ticaretinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir. Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yurt içinde üreterek, 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir. Son 18 yılda verdiğimiz 2 milyar liranın üzerinde destek ile tohumluk üretimimiz 7 kat, tohum ihracatımız ise 9 kat artmıştır" dedi. Bakan Pakdemirli, "Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 18 yıl önce 216 bin hektar alanda 36 milyon lira olan destek miktarını, 2019'da 1 milyon hektar alanda 786 milyon liraya çıkardık. Son 18 yılda, toplam 7 milyar lira destekleme ödemesi yaparak, yem bitkisi üretiminde önemli artış sağladık. Böylece, yem bitkisi ekiliş alanı 3 kat artışla 2.3 milyon hektara ulaştı" dedi.

'50 İLDE UYGULANACAK'

Bakan Pakdemirli, "Bu projenin iki ayağı var; birinci ayağında yer alan pamuk ekilişi yapılan ve sonbaharda pamuk hasadından sonra, ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar oluşan ara dönemde, tek yıllık yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması için yüzde 75'i hibe tohum desteği projesini İzmir'den uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon dekar arazide üretim yapılarak, ülkemize ilave katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli, "Pamuk, tekstil sanayinin önemli bir hammaddesi. Ülkemiz ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli tekstil ürünleri ile dünyada söz sahibi olmuş bir ülke. Pamuk üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda yürüttüğümüz başarılı politikalar ve destekler sayesinde kütlü pamuk verimi dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma ulaştı. Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1.1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1.23 lira destek ödeyeceğiz" diye konuştu.