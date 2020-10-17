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İzmırlı ekıplerın adana mesaısı

1’inci Lig’in İzmirli ekipleri Altınordu, deplasmanında, Altay ise evinde karşısında 3 puan arayacak

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
İzmırlı ekıplerın adana mesaısı
Altınordu'da hedef 3 pu TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puan toplayan zirve ortağı Altınordu bugün deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Yusuf Yalçın ile sağ bek Emre kadroda yer almayacak. İyileşen Muhammed'in ise yedek soyunması bekleniyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz henüz yenilgi yüzü görmedi. Biz sezona iyi bir başlangıç yaptık. Bu oyunumuzu sürdürerek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
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İzmırlı ekıplerın adana mesaısı
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