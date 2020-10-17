Beyaz altın’da üretim artışı

Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy ilçelerinde üretimi yapılan, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk bitkisinde hasada başlandı. Kentte 2007 yılında 18 bin dekar alana kadar düşen pamuk üretimi, makineleşme ve artan destek primleri sayesinde tekrar yükselişe geçti. Denizli'de son yıllarda pamuk üretimi 5 katın üzerinde artış gösterdi. Pamuk çiftçiler için yeniden önemli bir gelir kaynağı haline gelirken, ekili alan ise 98 bin dekara ulaştı. Dekar başına ortalama 500- 600 kilogram pamuk hasadının yapıldığı kentte bu yıl 53 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Bu yıl hasat edilen pamuğun kalitesi yüksek. Çiftçiler açısından verim memnun edici. Girdi maliyetleri yükseldiği için üreticilerin gözü, 2021 için verilecek olan destek primlerinde" şekyinde konuştu.