Korkutan iskele sonunda çöktü

İzmir'de her gün on binlerce insanın kullandığı Pasaport Vapur İskelesi'nin platformunun bir bölümü bakımsızlık sonucunda çöktü. İngilizler tarafından Fransızlara 1867 yılında yaptırılan ve yapımı 19 senede tamamlanan tarihi Pasaport İskelenin tahta platformları bakımsızlıktan SOS veriyordu. Vapurdan inen vatandaşların karaya geçmek için kullandığı tahta platformun bazı tahtaları kırılmış durumdaydı. Egeli SABAH 2 Temmuz 2019'da 'Korkutan İskele' başlığıyla yaşanan durumu manşetten duyurmuştu. Ancak aradan geçen süre içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi küçük onarımlarla durumu geçiştirmiş, yenileme yapmamıştı. Yenilenmeyen iskelenin bir bölümü tamamen çöktü. Çöken bölüm demir bariyerlerle kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Pasaport Vapur İskelesi'nin yakınına denize bir platform kurarak buraya geçici bir iskele kurdu. Önümüzdeki günlerde gemilerin yeni kurulan bu geçici iskeleye yanaşacağı öğrenildi. Pasaport Vapur İskelesi'nin geçici süreyle kapatılacağı ve onarıma alınacağı bildirildi.

GECIKEN ÇALIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geç de olsa kapsamlı bir onarıma gitmesinin sevindirici olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Tabi ki bu onarım birkaç sene önce yapılmalıydı. İnsanlar çürüyen tahtalar nedeniyle takılıp düşüyordu. Vapura yetişmek için koşan insanlar takılıp denize düşebilirdi. Yaşanan bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Platform tahtaları kırılınca denize düşme tehlikesi var. 3-4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi buranın onarımını yapmıyor. Bakım yapılması için birinin denize düşmesi mi gerekiyor" diye tepki gösterdi. İzmir'de bulunan 9 vapur iskelesi arasında en çok kullanılanlardan biri olan Pasaport Vapur İskelesi'nde tehlike çanları çalıyor. Fransızlar tarafından inşaatına 1867 yılında başlanan ve 19 sene sonra tamamlanan Pasaport Vapur İskelesi'nin tahta platformu bakımsızlıktan alarm veriyor. Karşıyaka ya da Göztepe'ye gitmek için vapura binenler tahta platformdan yürürken büyük tedirginlik yaşıyor. Vatandaşlar tescilli yapı Pasaport Vapur İskelesi'ne giderken kullanılan tahta platformun bir an önce onarılmasını istiyor. İskelenin bakımının yapılması için illaki birisinin denize düşüp boğulması mı gerekliydi. Anlamıyoruz. Neden bu kadar geciktiler" diye konuştu.