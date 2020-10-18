Acı tesadüf

İZMIR'IN Konak ilçesinde iddiaya göre para ve cep telefonunu isteyen zanlılara direnen 39 yaşındaki Yusuf Öztürk'ün evlilik yıldönümü olan 13 Ekim'de öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce hayatını Sevtap Öztürk ile birleştiren Yusuf Öztürk'ün ölümü eşi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Yusuf Öztürk, geçtiğimiz günlerde Buca Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

15 SANİYEDE OLDU

Yusuf Öztürk'ün kuzeni Ertan Ertuna, Egeli Sabah'a konuştu. Kuzeninin kimse ile arasında husumet bulunmadığını belirten Ertuna, "Yusuf ve arkadaşı Buca'da oturan bir kız arkadaşlarını arabayla almaya gidiyorlar. Kız arkadaşları o sırada Yenişehir semtinde. Arabada beklerken yanlarına 4-5 kişi gelmiş. Cep telefonlarını ve cüzdanlarını istemiş. Vermek istememişler. Direnmişler. Yusuf'u vurup, Serkan'ı da kolundan yaralamışlar. Her şey 15 saniye içinde yaşanmış. Yusuf'un öldürüldüğü gün evlilik yıl dönümüydü. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.