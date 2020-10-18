Folkart gallery yenıden açılıyor

Gallery ev sahipliğindeki "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" sergisi 20 Ekim'de tekrar ziyarete açılıyor. Ziyaret belli şartlar altında gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda Folkart Gallery, ziyaret saatleri yeniden düzenlendi. Sergi, Pazartesi hariç her gün saat 10.00- 17.00 arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaret süresi 30 dakika ile sınırlandırıldı. Randevu sistemi ile ziyaretçi kabul edilecek. Ziyaret öncesi 0232 502 11 00 nolu telefon numarasını arayarak rezervasyon yapılması gerekiyor. Ziyaret saati süresince sosyal mesafeyi koruyabilmek için galeri içerisinde aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı 15 kişi olarak planlandı. "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" isimli sergide sanatçının 50 eseri yer alıyor. Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşuyor. Sergi için 400 sayfalık bir albüm hazırlandı.