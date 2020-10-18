İEÜ Medical Park Hastanesi 9 yaşında

Kurulduğu 17 Ekim 2011 yılından bu yana 1 milyon 638 bin hastaya şifa veren İEÜ Medical Park Hastanesi, dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Hastanenin kuruluş yıldönümü nedeniyle İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ve Genel Müdürü Veysi Kubba, hastanenin 9. kuruluş yıldönümünü kutlayarak çalışanlara teşekkür etti. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonunun yanı sıra Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de sahip olan hastanemiz, İzmir'e katma değer yaratmaya devam ediyor. Bölgenin en büyük özel üniversite hastanesi olarak bizi bağrına basan İzmir halkına teşekkür ederiz." diye konuştu. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya sağlık sisteminin zor bir sınav verdiğini dile getiren Beken "Güçlü sağlık altyapımızla Covid- 19'a karşı başarılı bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte de hiç ara vermeden başta İzmirliler olmak üzere tüm dünya vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye devam ettik." dedi. 46 branş ile 2011 yılından bu yana, 1,5 milyonun üzerinde hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Beken; "Bu süre zarfında 86 bin 396 ameliyat ve invaziv işlem gerçekleştirdik. 173 bin 560 yoğun bakım hastasına baktık. Üstelik tüm bunları uluslararası standartlardaki hizmet kalitemizle gerçekleştirdik. Tüm branşların yanı sıra Onkoloji, Kemik İliği Nakli, Kardiyoloji ve Tüp Bebek alanlarında referans hastane konumundayız. Kemik İliği Nakli Merkezi'mizde, 28'i 2020 yılında olmak üzere toplam 816 nakil gerçekleştirdik" dedi. Op. Dr. Beken, 81 ülkeden 12 binin üzerinde yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

KADINLARA ÖNCELİK

9 yıldır sağlık çalışanı istihdamında önemli rol oynadıklarını dile getiren Veysi Kubba ise, toplam 1203 çalışanın 804'ünün kadın çalışan olduğunu belirtti, "Sektörde kadın istihdamında öncüyüz. Çalışanlarımızın yüzde 66'sı kadın ve yüzde 77'si Y kuşağı. Hastalarımızın olduğu kadar çalışanlarımızın da sağlığına değer veriyoruz. Tüm çalışanlarımızın tek tek vücut analizlerini yaparak, optimum değerler dışında yer alan çalışanlarımıza ücretsiz diyetisyen ve psikolog desteği veriyoruz" dedi.