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’de vaka artışı var’

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
‘İzmir’de vaka artışı var’
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında havalimanında denetim gerçekleştirdi. İzmir'de son dönem bir artışın söz konusu olduğunu belirten Vali Köşger, toplum sağlığı için herkesin kişisel önlemlerini alması gerektiğini vurguladı. Denetimlerin üst seviyede olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Toplu taşıma kuralları uygulatıyoruz. Üye giriş çıkışlarında önlem aldık. Bunu anlamaya çalışıyoruz ona yönelik çalışmalarımız sürmekte" dedi. Okullarda ise herhangi bir vakanın olmadığını da söyledi.
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‘İzmir’de vaka artışı var’
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