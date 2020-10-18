Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış ayları yaklaşırken, kadınların kışlık yiyecek hazırlama çalışmaları da hız kazandı. Kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı. Her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlayan kadınlar komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaşıyor, hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor. Kışlık yufka en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde salça ve turşu hazırlayan kadınlar şimdide erişte kesmeye başladı. Ören Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, imece ile erişte keserken, erkeklerde kadınlara yardımcı oldu. Kışlık erişte hazırladıklarını anlatan Hüseyin Bilecen, "Bugün komşularla birlikte erişte hazırlama günümüz. Kadınlar hamur açarken bende pişirme işini yapıyorum. İmece ile eriştemizi yapıyoruz. Bu arada gözleme de yaptık" dedi. İzmir'den geldiğini anlatan Özlem Kaya, "Ben İzmir'den geldim. Ailem burada oturuyor. Komşularımızla birlikte erişte yapıyoruz. Bu geleneklerin her zaman yaşatılmasını istiyorum. Çünkü imece çok güzel bir şey. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.



Hazır kış çayları tehlikeli olabilir

PANDEMİ dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunup, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin gözdesi olan kış çayları, bu yıl ortalama yüzde 20 oranında daha fazla satılıyor. İzmirli aktar Gökhan Gökdemir, tüketicilerin bilinçli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, bazı hazır kış çaylarının içinde gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan, östrojen artıran, prostat için veya bağırsak çalıştırıcı bitkilerin yer aldığını söylüyor.