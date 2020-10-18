Kapalı burun ameliyatı ile hem estetik hem de doğal görünüm

estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin endişe duyduğu operasyon sonrası morluk ve şişlikler, kapalı rinoplasti (burun estetiği) yöntemiyle önemli ölçüde azalıyor. Hem estetik hem de fonksiyonel bir buruna kavuşmak isteyenlerin burun estetiği operasyonunu tercih ettiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Korhan, kapalı pinoplasti yönteminin iyileşme süresini kısalttığını ve morluk oluşumunu da azalttığını söyledi. Kapalı burun estetiği operasyonunun cildi kesmeden burun içinde müdahale ederek gerçekleştirildiğini kaydeden Op. Dr. Korhan, "Bu yöntem sayesinde burun dokusu ve kemiklerde daha az travma oluştuğu için iyileşme süresi de kısalıyor. Hastalarımız yaklaşık 1 hafta süre içinde işlerinin başına dönebiliyor. Bizim için önemli olan hastalarımızın hem estetik görünümlü hem de fonksiyonlarını yerine getiren sağlıklı bir buruna kavuşmasıdır" dedi. Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. İbrahim Korhan "Operasyonu dışarıdan kesi yapmadan burun içinden gerçekleştiriyoruz. Operasyon yaklaşık 2, 2 buçuk saat kadar sürüyor. Hastalarımız 7-8 gün sonra iş başı yapabiliyor" diye konuştu.