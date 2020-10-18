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Tümörden kurtuldu, oğluyla konuştu

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Tümörden kurtuldu, oğluyla konuştu
BEYNINDEKI tümör konuşma merkezine baskı yaptığı için konuşma bozukluğu yaşayan 41 yaşındaki hastanın, Medicana International İzmir Hastanesinde gerçekleştirilen uyanık kraniotomi ameliyatı sonrasında konuşması düzeldi. Ameliyat sırasında kendisini ameliyat eden doktorlarla sohbet eden Kadir Uçar'ın beynindeki 6 santimlik tümör de başarıyla alındı. İzmir'de market işleten evli ve 3 çocuk babası Kadir Uçar, yaşadığı konuşma bozukluğu nedeniyle zor yıllar geçirdiğini ifade etti. Hemen herkes gibi konuşabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Uçar, "Ameliyatın hemen ardından oğlumu aradım ve konuştuk. İyi olduğumu söyledim. Oğlum konuşabildiğimi görünce şaşırdı ve bir o kadar da mutlu oldu. Umarım artık bu geçirdiğim son ameliyat olur. Hekimlerime teşekkür ediyorum" dedi.
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Tümörden kurtuldu, oğluyla konuştu
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