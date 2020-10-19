Balıkesir ve Manisa sağanak yağışa teslim

BALIKESIR ve Manisa'da sağanak yağış etkili oldu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün sabah 05.30'da başlayan ve 5 dakika süren şiddetli sağanak yağışta sokaklar dereye döndü. Susurluk itfaiye ekipleri ile Susurluk Belediyesine ait ekipler logar bacalarını temizleyerek su baskınlarını önlediler. Alınan bu önlemlere karşın Yeni Mahalle Ortaokul Sokak'ta bulunan bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında bulunan iş yeri ve meskenlerde su basması meydana geldi. İtfaiye ekipleri su basan iş yeri ve evlerden motopomp ile suları tahliye etti. İlçenin ortasından geçen Bursa-İzmir karayolunda yağmur suyu taşkınları nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Balıkesir ve genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri teyakkuz haline geldi.Manisa'nın Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç ve Gördes ilçelerini ise sağanak ve dolui oldu.Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkili olan doluya hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bazı ilçe sakinleri araçlarını korumak için battaniye ve karton kutularla önlem almaya çalıştı. Saruhanlı, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde de kırsal mahallelerde etkili olan dolunun tarım arazilerinde hasara neden olduğu öğrenildi.