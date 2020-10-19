Derya 12 yaşında ilk kişisel sergisini açtı

İZMİR Özel Çamlaraltı Koleji 7'nci Sınıf Öğrencisi Derya Naz Deniz, ilk kişisel sergisini Kültürpark İzmir Sanat Galerisi'nde beğeniye sundu. Küçük yaşlardan beri sürdürdüğü resim çalışmalarının yanısıra lisanslı yüzücü olarak da derecelere sahip olan Deniz, imgesel, düşünsel ve sürrealist temaları işliyor; tuval üzerine yağlı boya eserler üretiyor. 2017 yılından bu yana ressam Mazhar Toğrul ile birlikte çalıştığını ve pandemi sürecinde tablolarına daha çok vakit ayırabildiğini söyleyen Derya Naz Deniz, ilk kişisel sergisinde kendi hayal dünyası ve doğa manzaralarını içeren 29 eserini sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirdi. Genç ressam Derya Naz Deniz'in sergisi 27 Ekim tarihine dek İzmir Sanat Galerisi'nde gezilebilir.