‘Efe’ arısından hasat dönemı başladı

EGE Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde uzun yıllar süren ıslah çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve yüksek verime sahip Efe Arısının ürettiği balların hasadına başlandı. Dünyada 110 bin tonun üzerinde bal üretimiyle ikinci sırada bulunan Türkiye, çam balında ise yüzde 90'lık üretim miktarıyla lider ülke ünvanını elinde tutuyor. İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Çanakkale, Balıkesir gibi batı illerinde ütetilen çam balını, arılar, doğrudan çiçeklerden aldıkları nektar yerine Basra Böceğinin çam ağacından çıkardığı salgısından üretiyor. Öte yandan koyu rengi ve kristalleşmeye dayanıklılığıyla bilinen çam aromalı bu balın üretiminde artık birçok arıcı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde uzun yıllar süren ıslah çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve yüksek verine sahip Efe Arısını kullanıyor.