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Kanserli çocuklar Vovoslar’la gezdi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Kanserli çocuklar Vovoslar’la gezdi
İZMİR'DE farklı hastanelerde kanser tedavisi gören çocuklar, Hasta Çocuk Evleri Derneği ve "Vosvos İzmir Fun Club" üyelerinin organizasyonuyla moral buldu. Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bir araya gelen çocuklar, "Vosvos" ve "kaplumbağa" olarak da anılan Volkswagen marka klasik otomobillerin oluşturduğu konvoyla Doğal Yaşam Parkı'na gitti. Elektrikli araçlarla parkı gezen çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan, kanser tedavisi gören çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok fazla dışarıya çıkma şansı bulamadığını dile getirdi. Onlara moral vermek için bu organizasyonu düzenlediklerini aktaran Ozan, "Amacımız onları ve ailelerin mutlu etmek. Umarım hepsi en kısa sürede hastalıklarını yener" dedi.
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Kanserli çocuklar Vovoslar’la gezdi
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