Kuraklık nedeniyle sular çekilince çöpler ortaya çıktı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü'nde 182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanlar ve 95 çeşit bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça popüler olan bölge, çevre illerden ve kente ziyarete gelenlerin de uğrak noktalarından bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza- sı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü'nde sular yaklaşık 30 metre çekildi. 110 rakımda bulunan 466 dekar alana sahip gölde yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle kuraklık yaşandı. Sula- rın çekilmesi ile bölgeye talebin azalmasının yanı sıra orta- ya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu. Gölde sular çekildikçe ziyaretçiler tarafından göle atılan çöpler gün yüzüne çıktı. Kuruyan topraklarda oluşan çatlakların arasındaki ambalaj atığı ise dikkatlerden kaçmadı.