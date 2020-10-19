Lebip TİMOR: Yücel ildiz’e saygılar…

LİGE iyi başlayamamasına rağmen, son 3 haftalık performansı ile değişen, gelişen ve kazanan bir Altay izliyoruz.Son 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçında oyunun iki yönünü de iyi oynadılar. Hem pozisyon ürettiler, hem de kalelerini iyi savundular. Topu kaptırdıkları anda sahanın her yerinde bir takım savunması öne çıktı. Özellikle ikinci yarıda rakibin baskısını da bu takım savunması ile bozdular.SONRADAN oyuna geren Erkan Zengin ve Volkan Şen'e nefes aldırmadılar. İki stoper kaptan İbrahim ve Lokman'ın kritik müdahaleleri, kaleci Burak'ın müthiş oyunu kadar diğerlerinin de takım savunmasına yaptıkları katkılarla kazandılar maçı.Yıldızları ile maç kazanan değil, takım oyunu ile maç kazanmayı hedefleyen bir teknik adam Yücel İldiz…Ligi iyi tanıyan, rakibi iyi analiz eden, oyunu iyi okuyan ve fair-play duruşundan hiç taviz vermeyen kişiliği ile, teknik adamlık kariyerinin hep zirvelerinde dolaşıyor. Evet, sadece teknik adamlığı ile değil, duruşu ile de futbolumuzun çok değerli bir insanlık abidesidir Yücel İldiz…