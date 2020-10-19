Şefkatli eller 60 ton kömür dağıttı

BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, ihtiyaç sahiplerine 60 ton kömür yardımı yaptı. Derneğin, soğuk kış günlerinin arifesinde mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığının belirlediği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kömür dağıtımında 25 ton kömür, derneğin kendi imkanlarıyla kiraladığı kamyonetler ve derneğin gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek ulaştırıldı.Yaptıkları kömür dağıtımıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, derneğin yardımsever bağışçılarının katkılarıyla gerçekleştirdikleri kömür yardımlarını 25 kilogramlık çuvallar ve 25'er adet halinde dağıttıklarını kaydetti. Kömür dağıtımlarının başlamasının ardından sadece 5 günde 25 ton kömürün yoksul vatandaşlara ulaştığını anlatan Fatma Cavlı, "Biz ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverler arasında kurulan gönül köprüsüyüz. Bu yüzden de soğuk kış günlerinin öncesinde bağışçılarımızın büyük destekleriyle bu yardımları başlattık. Hedefimiz 5 bin çuval kömür dağıtarak Koronavirüs pandemisi döneminde ekonomik olumsuzlukları daha da fazla ortaya çıkan ihtiyaç sahibi insanlarımıza toplam 100 ton kömür dağıtabilmektir. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu.