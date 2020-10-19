Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri UNESCO uğruna pedal çevirdiler

UNESCO uğruna pedal çevirdiler

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun 6. etabı -Bergama arasında yapıldı. İzmir’den yola çıkan bisikletliler, Akropol ’ne kadar pedal çevirdi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
UNESCO uğruna pedal çevirdiler
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 6. etabı yapıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılım ile gerçekleştirilen tur Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve organizatör Fatih Ertürkmen işbirliği ile İzmir-Bergama arası olarak gerçekleştirildi. İzmir'den bisikletleri ile yola çıkan bisiklet severler, bu yıl ilk defa Akropol Antik Kenti'ni güzergahlarına kattı. Akropol'ün güzellikleri ile tüm Dünya'ya UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan bir kez daha tarihi mesaj gönderdiler.

'DÜNYA MARKASIYIZ'
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, tura katılan herkese teşekkür etti. Bergama'da tura katılan misafirleri karşılayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Koronavirüs nedeniyle bu yıl ki organizasyona katılımın kısıtlı tutulduğuna işaret ederek önümüzde ki yıl yine eskisi gibi büyük katılımlarla yapılması temennisinde bulundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tura katılanları karşıladı. Tura İzmir'den Bergama'ya kadar pedal basarak katılan oyuncu Yosi Mizrahi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve katılımcılar Bergama'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
UNESCO uğruna pedal çevirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA