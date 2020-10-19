UNESCO uğruna pedal çevirdiler

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 6. etabı yapıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılım ile gerçekleştirilen tur Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve organizatör Fatih Ertürkmen işbirliği ile İzmir-Bergama arası olarak gerçekleştirildi. İzmir'den bisikletleri ile yola çıkan bisiklet severler, bu yıl ilk defa Akropol Antik Kenti'ni güzergahlarına kattı. Akropol'ün güzellikleri ile tüm Dünya'ya UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan bir kez daha tarihi mesaj gönderdiler.UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, tura katılan herkese teşekkür etti. Bergama'da tura katılan misafirleri karşılayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Koronavirüs nedeniyle bu yıl ki organizasyona katılımın kısıtlı tutulduğuna işaret ederek önümüzde ki yıl yine eskisi gibi büyük katılımlarla yapılması temennisinde bulundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tura katılanları karşıladı. Tura İzmir'den Bergama'ya kadar pedal basarak katılan oyuncu Yosi Mizrahi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve katılımcılar Bergama'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.