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120 evin duvarına ay yıldız resmetti

’de ’nin muhtarı , darbe girişiminden sonra evlerin duvarlarına Türk bayrağı çizmeye başladı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
120 evin duvarına ay yıldız resmetti
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi Muhtarı Onur Karakuş'un evlerin duvarlarına resmettiği Türk bayrakları görenleri gururlandırıyor. Acıpayam ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Ovayurt Mahallesi'nin muhtarı 2 çocuk babası Onur Karakuş, milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği destansı mücadeleyi unutturmamak için önce kendi ikametinin duvarına daha sonra da gelen istek üzerine diğer evlere Türk bayrağı çizmeye başladı.

'FARKINDALIK İÇİN'
Binaların özellikle yola bakan cephelerine al bayrağı resmeden Karakuş, aradan geçen zaman içinde 6 mahalleden gelen talebi karşıladı ve evlerin duvarlarını Türk bayrakları ile donattı. Şimdiye kadar 120 evin duvarına Türk bayrağı çizen Karakuş, görenlerin de taktirini topluyor. Muhtar Onur Karakuş, "Bayrak sevgisini çok önemsiyorum. Bundan dolayı da farkındalık oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.
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120 evin duvarına ay yıldız resmetti
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