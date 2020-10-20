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Çiğli’de muhtarlar zirvesi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
AK Parti Çiğli’de muhtarlar zirvesi
AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı , "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Çiğli'deki muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, "Her daim muhtarlarımızın yanında ve emrindeyiz. İlçemizin çöp, alt yapı gibi yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan lakin bir türlü işleme konulmayan sorunlara belediye meclis üyelerimizle, mecliste sesi olacağız. İlçemiz için hükümet kanalınca yapılması gereklerinde, takipçisi olacağız" dedi. Çiğli Muhtarların Gücü Derneği Başkan Vekili ve sözcüsü muhtar Mürvet Karakoç ise toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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AK Parti Çiğli’de muhtarlar zirvesi
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