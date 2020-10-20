Anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı

ZEYTİN ve zeytinyağının başkenti olarak bilinen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, omzunda poşu, elinde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladı. Başkan Ergin, çiftçiye, zeytin üreticisine ve tarım sektörü çalışanlarına verimli bir yıl diledi. Mutlu Köy'deki bin yüz yaşındaki zeytin ağacının az sayıdaki meyvelerinden de sepetine ekleyip zeytinleri elleriyle fabrikaya götüren, temizlik, hamur ve sıkım aşamalarındaki süreci takip eden Başkan Ergin ilk zeytinyağının da tadına baktı. Ergin, pandemi sürecinde geleneksel Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ni gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi.