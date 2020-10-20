Egeli SABAH yazdı Büyükşehir uyandı

Egeli SABAH'ın bakımsızlığını defalarca gündeme getirdiği Pasaport Vapur İskelesi'nin platformu geçtiğimiz günlerde çöktü. Yaşanan olayı, 'Korkulan oldu, o iskele çöktü' başlığıyla gündeme taşıyan haberimiz ses getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, Pasaport İskelesi'ni tadilata aldı. Gemi seferlerinin sorunsuz devam etmesi için Pasaport Mendireği içine yüzer iskele kuruldu. On binlerce İzmirlinin kullanacak olduğu yüzer iskelenin ufak olması, kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışma kapsamında; iskele üzerindeki ahşap kaplamalar ve korkuluklar ile yürüyüş yolunun altındaki çelik konstrüksiyon yenilenecek. Bakın ve onarım çalışmaları, İzmir Liman Başkanlığı nezdinde yürütülen izin prosedürlerinin tamamlanmasının ardından bu hafta içinde başlayacak ve 75 gün sürecek. Bu süreçte yolcu gemileri, Pasaport Mendireği içinde, mevcut iskelenin yakınına kurulan yüzer iskeleyi kullanacak.