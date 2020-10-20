Gönüllüler doğal afetlere hazırlanıyor

İZMiR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deprem kuşağında yer alan kentte olası afetlere hazırlık çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 800, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da 200 adet afet çadırı alındı. İtfaiye bünyesinde görev yapan uzman personel, deprem anında barınma ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için alınan çadırları kurma ve sökme eğitimi vermeye başladı. wBuca'nın Şirinkapı Mahallesindeki Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde verilen eğitimler için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. Her grup itfaiye personelinden çadır kurma ve sökme eğitimi aldı. İzmir İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse, "Olası bir afette, barınma ihtiyacının başlıca konulardan biri olacak. Bu tür olaylarda hızlı reaksiyon göstermek önemli. Barınma ihtiyacının en üst seviyeye çıktığı anda biz bu desteği sağlamış olacağız ve bunun büyük bölümünü gönüllülerle başaracağız. O nedenle gönüllü eğitimlerini önemsiyoruz" dedi. Derse, afetlerin olmamasını, istediklerini fakat bunun mümkün olmadığını söyleyerek hazırlıklı olmanın önem taşıdığını ifade etti.