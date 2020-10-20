Mangalda mide kanseri tehlikesi

TÜRK mutfağının sevilen lezzetlerinden mangal, 7'den 70'e herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Beyaz ve kırmızı etin yanı sıra balık türleri de vatandaşlarca mangalda yapılıp servis ediliyor. Mangal ateşinde semaverde çay bile demlenip yemek sonrası keyifli zaman geçiriliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da uyarıda bulunduğu mangalın sık yapılması, çeşitli tehlikeleri beraberinde getiriyor. Yüksek ateşe maruz kalan yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin doğru olmadığını belirten İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Arada yenilirse bir şey olmaz ancak sık sık yemek özellikle mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi. Yetim, bazı pişirilme usullerinde ortaya çıkan kimyasalların midede tahribata ve sonuçta ülser, kanser gibi hastalıklara yol açtığını söyledi. Yetim, "İyi hazırlanmamış mangal ateşinde yiyeceklerin pişirilmesi doğru değil. Sık sık yemek ise mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi.