Özkan reçeteyi verdi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen hafta emeklilik yaşının geldiğini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, önemli açıklamarda bulundu. Başkan Özkan, "Altınordu Arması Yediemini olarak ancak tohum atabilirim, filizler çıkarılmasına katkı koyabilirim. Önemli olan Altınordu'nun geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak. Altınordu'da patronaj dönemi bitiyor, kurumsal yönetim dönemi başlıyor" diye konuştu. Başkan Özkan şöyle devam etti: "A takımımız buz dağının görünen yüzü, vitrinimiz. Geride koskoca bir organizasyon var. Taraftarımız 5 bin olsun, 10 bin olsun diye bir iddiamız yok. 83 milyonun gönlünde yerimiz olsun istiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmaya adayız. A takımımız amaç değil araç. Birinci amacımız, bu toprakların çocuklarına sporu sevdirmek. İkinci amacımız, içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına ileri futbol eğitimi vererek gerçek profesyonel futbolcular olmalarını sağlamak." "Üçüncü amacımız, futbolcu yetiştiriciliğinde dünya çapında söz sahibi bir kulüp olmak. Dördüncü amacımız, çoğunluğu öz kaynağından yetişmiş olan futbolculardan kurulu A takımımız ile Süper Lig'de kalıcı olmak. Beşinci amacımız, çoğunluğu öz kaynağından yetişmiş olan futbolculardan kurulu A takımımız ile Süper Lig'de ilk 5'e oynamak ve Avrupa kupalarında sürekli yer almak. Bütün bunları yapmak bir insan ömrü ile olacak işler değil. Önemli olan Altınordu'nun nesiller boyu aynı felsefe ile yönetilmesini sağlayacak yapıyı kurmak."