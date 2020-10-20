Salon tartışmasına fotoğraflı yanıt

İZMİR'DE AK Parti Seferihisar Kadın Kolları 6. olağan Kongresi'ni yapmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ilçedeki Çağan Irmak Kültür Merkezi'ni kullanmayı talep etti. Ret yanıtı alan AK Partililer, kongreyi Seferihisar İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirdi. CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer ise kongresinin İlçe Tarım Müdürlüğü'nün salonunda yapmasını eleştirdi. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'dan CHP''ye belgeli yanıt geldi.AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "CHP, ilçedeki toplantı koşullarını gayet iyi bilmesine rağmen, kendilerine siyasi malzeme çıkartma peşinde. Herkes gibi sadece bir toplantı gerçekleştirdik. Önce dönüp kendilerine bakmalılar, çünkü, bunu gayet taraflı bir biçimde yıllardır yapıyorlar. Seferihisar Belediyesi'nin içerisindeki meclis toplantı salonunu, CHP etkinlikleri için kullanıyorlar. Bu belgeleriyle ortadadır ve bize yönelik eleştirilerini çoktan çürüğe düşürmektedir. Bize defaten tahsis etmedikleri salonu, İYİParti'ye vermekte kendi parti içi eğitim seminerleri, seçim dönemlerindeki sandık toplantılarını, meclis salonunda yapmakta sakınca görmeyen CHP İlçe Teşkilatı, bizi toplantı yerimizle ilgili suçlama hakkına da sahip değildir. Bize çevirdiklerini sandıkları okun ucu kendilerini işaret ediyor" diye konuştu.