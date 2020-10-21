Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi

BALIKESIR'IN Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yaz ve sonbahar aylarında yağışların yetersiz olması zeytin ağaçlarını kuraklık stresine soktu. Kuraklık bu yıl zeytin rekoltesini olumsuz etkilerken, gelecek sene de zeytinin az olacağı tahmin ediliyor. Küresel ısınma ile birlikte Kuzey Ege'ye zeytinlikler kuraklıktan olumsuz etkilendi. Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölüm Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, "Ağustos ayı içerisinde yaptığımız kontrollerde, tanenin tam büyüme döneminde su ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Zeytin ağacı çiyden, yani sabaha karşı yağış şekline dönüşen çiyden ve yağmurdan beslenir, suyunu alır. Ancak o dönemlerde çiy olmadı, yağmur yağmadı. Ağustos ve eylül ayları boş geçtiği için taneler büyüyemedi. Normalde bu sene iri tane olması gereken yerlerde, taneler küçük kaldı. Çok tane tutan yerlerde de yine aynı şekilde taneler daha küçük kaldı. Bunun şöyle bir etkisi de olacak; önümüzdeki senenin sürgünlerinin de daha az çıkmasına sebebiyet verecek. Çünkü bitkiler su stresine yaşadıkları anda ve gelecek sene tepki verirler" dedi.