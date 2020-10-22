Bu daha fragman film yeni başlıyor

Adam Peaty beni arayarak tebrik etti. Onunla yarışmak keyifliydi, bir de birinci olmam üzerine kaymak olduMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde eden İzmirli yüzücü Emre Sakçı, olimpiyatlarda şansının yüksek gördüğünü ifade etti. Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı. Büyük Britanyalı Adam Peaty'i geride bırakmanın çok keyifli ve güzel bir duygu olduğunu belirten Sakçı, "Adam Peaty belki de yüzme tarihinin en iyi yüzücüsü. Michael Phelps'in bile bu kadar uzak ara önde götürdüğü bir yarış olmamıştı. Akşam otele gittiğimizde de bana mesaj attı tebrik etti. Sonra da konuştuk zaten birbirimize karşı yarışmak da çok keyifli bir de oradan birincilikle çıkmak üzerine kaymak oldu diyebilirim" dedi. Türkiye'ye böyle bir başarı getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Sakçı, "İnşallah bunlar fragman olacak. Çok daha güzel yarışlar çok daha güzel başarılar elde ederek ülkemize getireceğiz. Alttan gelen kardeşlerim için de çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum bunun" diye konuştu. Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki final şansı ile ilgili olarak, "Geçen yaz yüzdüğüm derece zaten bugüne kadar ilk 3 yapıyordu. Tabii ki de yüzme çok hızlı ilerliyor özellikle son 10 yıldır. Önümüzdeki olimpiyatlarda nasıl dereceler çıkacak kimse bilmiyor ama biz de elimizden geldiği şekilde oraya hazırlanıyoruz. İnşallah orada da çok güzel bir formda mücadele edeceğim. Final şansımı da yüksek olarak görüyorum" şeklinde konuştu.Kısa kulvardaki başarılarının uzun kulvarın önüne geçtiğini belirten Emre Sakçı, şöyle devam etti: "Bunun sebebi de İzmir'de kısa kulvar bir havuza sahip olmamız ve bu havuzun bize ait olması. Ancak kendimize ait bur uzun kulvar havuzun olmaması ve buladığımız için de çok zorluk çekerek bu süreci götürmeye çalışıyoruz."