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Saçı olmayanlar ’nda şifa arıyor

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Saçı olmayanlar Keloğlan Mağarası’nda şifa arıyor
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. Tur operatörü Emre Süllü, "Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar" dedi.
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Saçı olmayanlar Keloğlan Mağarası’nda şifa arıyor
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