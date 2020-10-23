Afetzedelere devlet desteği

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, mayıs ayında Denizli'nin 11 ilçesinde meydana gelen dolu, don ve sağanak gibi doğal afetlerden zarar gören 1868 çiftçiye toplam 4 milyon 500 bin TL destek sağlandığını bildirdi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayında Pamukkale, Çal, Bozkurt, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Baklan, Bekilli ve Serinhisar ilçelerinde ekili alanlarında meydana gelen dolu, don ve sağanak nedeniyle oluşan zararlarla ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini söyledi. Milletvekili Tin, mayıs ayında Denizli'nin 11 ilçesinde üretim alanlarını etkileyen dolu ve don afeti yaşandığını belirtip, "Meydana gelen doğal afette yaklaşık 36 çeşit üründe ciddi oranlarda lokal hasarlar meydana geldi. Yaşanan bu süreçte Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen hasar tespitleri yapıldı. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları da dikkate alınarak üretim alanlarının hasarlarına ilişkin müracaat etmeleri sağlandı. Çiftçilerimizin yaşanan bu doğal afetten en az hasarla sıyrılıp çıkması için bir gayret içine girdik ve çok şükür girişimlerimiz bugün sonuç verdi" diye konuştu.Afete maruz kalan çiftçileri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Tin, "Mayıs ayında yaşanan doğal afetin hemen ardından çiftçilerimize müsterih olmalarını, yaralarının sarılması konusunda girişimde bulunacağımızı, ekonomik anlamda desteklenmeleri konusunda çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Mayıs ayında doğal afetten etkilenen 1868 çiftçimize 4 milyon 500 bin TL ekonomik destek sağladık" dedi.